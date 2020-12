Chris Schmetz verarbeitet sein Weihnachtsgefühl / Werke stehen alskostenloser Download zur VerfügungMarburg, 21.12.2020: Keine Weihnachtsmärkte, eingeschränkte Verwandtenbesucheund keine kulturellen Veranstaltungen - das Jahr 2020 geht so komisch zu Ende, wiees sich in den vergangenen Monaten präsentierte. Chris Schmetz beschreibt seineEmpfindungen so: „Ich liebe die Weihnachtszeit und das Jahresende. Dann wirdalles gemütlicher und ruhiger. Aber in diesem Jahr fällt mir gerade jetzt nochbewusster auf, was dieses Jahr fehlte und fehlt.“ Der Künstler hat seine Gedanken inGrafiken abgebildet. Die Reihe “…auf Distanz” zeigt Momente, die nicht wie gewohntmöglich sind, wie z.B. Glühwein trinken, Partys feiern und kulturelle Ereignisse. „Dadieses Jahr auch an den Feiertagen auf Abstand geachtet werden soll, habe ichzusätzlich noch nette Grüße zu Weihnachten und zum Jahresende erstellt,“beschreibt Schmetz. Die Originalgrafiken sind passend zum Thema auf 1,5 MeterBreite angelegt.Auf seiner Webseite stellt Schmetz die Bilder in kleineren Abmessungen zumDownload bereit. „Die Grafiken können gerne kostenlos genutzt werden, um liebeGrüße per E-Mail an die Liebsten versenden. Dies ist mein kleinesWeihnachtsgeschenk,“ erklärt Schmetz. Wer mag könnte im Gegenzug an dasKulturzentrum KFZ e.V. in Marburg spenden, empfiehlt Schmetz. „Denn schließlichwollen wir alle wieder feiern, wenn die Pandemie vorbei ist.“Mehr Infos:Facebook: www.facebook.com/behind.de.scenes/Instagram: www.instagram.com/behind_de_scenes/