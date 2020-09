Atelier IZwischen den HäusernI Zwischenhausen 7-9, Eröffnung, Fr. 25.09. 11.00 – 17.00 Uhr

Zwischenhausen 7-9Eröffnung, Fr. 25.09. 11.00 – 17.00 Uhr, ansonsten auf Anfrage:0173 3685981 (Ursula Eske), 017644531223 (Edgar Zieser)In den Interludien präsentiert das Atelier Zwischen den Häusern künstlerische Projekte zwischen eher zeitaufwändigeren Installationen und Performances.Edgar Zieser zeigt in der Ausstellung ’Extinction of a Minor Species - Das Verschwinden einer unbedeutenden Spezies’ Fotoarbeiten über eine Performance der Dresden-Frankfurt Dance Company im Foyer des Bockenheimer Depots in Frankfurt am 5.Mai 2017. Die Performance, in der sich Tänzerinnen und Tänzer zeitlupenhaft in großen Lichtkästen bewegten, war ein Art Vorspiel zu der dreiteiligen choreographischen Präsentation ’Extinction of a Minor Species’ von Jacopo Godani.