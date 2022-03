Arctic Infection: Reise zu den Rentieren

Im Rahmen des Photo.Spectrum.Marburg lädt Fotograf und Rentierhirte Chris Schmetz am 27.03. um 18 Uhr zu einer Reise auf die Kola-Halbinsel ein / Fotovortrag mit Charity-AktionMarburg, 15.03.2022: "Oh wie süß!" Dies ist meist die erste Reaktion auf die Rentier-Bilder von Chris Schmetz. Zugegeben, Rentiere und verschneite Landschaften – das klingt nach einer gehörigen Portion Weihnachts-Romantik. In Lovezero, einem Dorf auf der russischen Kola-Halbinsel, ist dies allerdings Alltagsrealität. Hier leben indigene Rentierhirten, die sich um Herden von mehreren Tausend Tieren kümmern und oft wochenlang mit diesen in den Weiten der Tundra unterwegs sind.Seit 2012 bereist der Marburger Fotograf die Region regelmäßig. „Auf meinen Reisen durfte ich spannende Eindrücke gewinnen: ‚lustige‘ Rentiergesichter; harte, körperliche Arbeit bei minus 20 Grad; die Weite der Tundra; Rentiere am Strand und Rentierrennen.“ Von diesen Begegnungen erzählt Schmetz mit seinen Bildern. Der hautnahe Kontakt zu den faszinierenden Tieren hat für Schmetz zu einer besonderen Verbindung geführt: „Mittlerweile bin ich selbst Rentierbesitzer. Milla, meine junge Rentierdame, und zwei weitere Tiere laufen in der großen Herde mit.“„Angesichts der derzeitigen Lage habe ich gezweifelt, ob eine solche Veranstaltung angemessen ist“, erklärt Schmetz. Doch er wurde von seinen Freunden vor Ort gebeten den Vortrag zu halten. „Um zu zeigen, dass Putin nicht für Russland steht.“ Außerdem präsentiert die Diashow nicht nur romantische Rentierbilder und eindrucksvolle Landschaften. Die Rentierhirten stehen vor besonderen Herausforderungen. Harte körperliche Arbeit, raue Wetterbedingungen und die abgeschiedene geografische Lage sind Hindernisse bei dem Versuch, traditionelle Lebensweisen an die Moderne anzupassen. Auch der Klimawandel ist deutlich spürbar. Diese Herausforderungen werden durch den Krieg nun aus dem Fokus verdrängt, existieren aber natürlich weiterhin.Die Diashow beginnt am 27.03. um 18 Uhr. Achtung Raumänderung! Aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen findet der Vortrag TERRA TECH Förderprojekte e.V. in Marburg (Zeppelinstraße 29) statt. Die Plätze sind begrenzt.Eintritt frei – Spenden erbeten: Chris Schmetz sammelt Spenden zugunsten der Ukraine Nothilfe von TERRA TECH.Weitere Infos: www.behind-de-scenes.deDer Vortrag ist Teil von Photo.Spectrum.Marburg. Im März 2022 werden zum vierten Mal einen ganzen Monat lang mehr als 33 Veranstaltungen zur Fotografie an vielen Orten in Marburg und im Landkreis präsentiert. Mehr Infos: https://photo-spectrum-marburg.de. ____________behind-de-scenesFotografie & KommunikationChris SchmetzTel. 0 15 77- 336 80 81chris@behind-de-scenes.dewww.behind-de-scenes.deTISCHKALENDER FERNWEHab sofort erhältlich. 12 Abbildungen im Format 14x14 cm.Besuchen Sie mich in meinem AtelierKappesgasse 235037 MarburgÖffnungszeiten nach Vereinbarung