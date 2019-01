AM 25.1., 19 UHR FEIERN WIR IN WEIDENHAUSEN IN DER GALERIE JPG - kostenfreie Autorenlesung

mit frischem Elan startete das Jahr für die Galerie JPG und auf unerwartet schöne Weise vergrößern sich die Möglichkeiten: In einer NEU EINGERICHTETEN ATELIERGEMEINSCHAFT am Schwanhof hat JPG einen zusätzlichen Kunstort für Künstler gefunden, den es 2019 musikalisch und kulturell zu beleben gilt! (Bleiben Sie neugierig, Neuigkeiten folgen.)eröffnet Karlheinz Schuhmacher seine Fotoausstellung „Crossover“ und, da ich für ihn das Abendprogramm moderiere, darf ich Sie und Ihre Freunde herzlich zu dieser kostenfreien Veranstaltung einladen.MARBURGER FOTO-KUNST IM CAFÉ CROSSOVER06421 / 25522 WWW. CAFE-AM-MARKT-MARBURG.DEBei Prosecco & Häppchen laden wir ein zur öffentlichen VERNISSAGE mitKünstlergespräch AM 17.01.2019 UM 19 UHR Moderation: JessicaPetraccaro-Goertsches, Galerie JPGUnter seinem Label „bildsymphonie.de“ und dem Motto „Der Blick auf das Wesentliche, dieAussagekraft und das Gesamtwerk machen den Unterschied“ präsentiertKarlheinz Schuhmacher seine Werke, die sich quer durch seinfotografsches Wirken ziehen. Gerne stellt das „Café“ hierfür die Bühnezur Verfügung. Lassen Sie sich von den Werken inspirieren und tauchenSie mit uns in die Faszination der Fotografie ein.FASZINATION FOTOGRAFIEDER ANTRIEBAlles, was Fotografie auszeichnet – das Emotionale, das Schöpferische, das Transzendente, streift die Arbeiten von Karlheinz Schuhmacher und er zeigt auf, was in der digitalen Welt auch ohne Hinzunahme von Bildmanipulationen möglich ist. Er lehnt diese nicht ab, im Gegenteil, versucht sie aber in seinen Arbeiten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Weniges ist künstlerisch spannender als die Beschäftigung mit dem menschlichen Körper. Er ist uns näher als alle anderen Formen und bietet unendliche Möglichkeiten der künstlerischen Auseinandersetzung, aber auch Anderes ist in der Ausstellung zu sehen.Kombinationen von Bekanntem zu verknüpfen, um Neues entstehen zu lassen. Blicke mittels Bildkompositionen und Lichtspiel zu lenken und Bildaussagen zu untermauern sind die Treiber der Arbeiten von Karlheinz Schuhmacher, der sich bewusst der heutigen „Massenproduktion an Bildern“ entzieht und jeder seiner Arbeiten die nötige Zeit und die Geduld schenkt, die dem Druck der Umstände entgegenwirkt. Was dabei entsteht, sind Schwankungen zwischen optimistischen klaren Strukturen bis zu sanft wirkenden, diffusen aber ausdrucksstarken Werken, die manchmal keiner direkten Zuordnung unterliegen. Von Farbexplosionen über dynamische Kompositionen bis zu malerisch wirkenden Arbeiten reicht das Spektrum und sie sorgen für ein Feuerwerk an Emotionen an der Wand.AM 25.1., 19 UHR FEIERN WIR IN WEIDENHAUSEN IN DER GALERIE JPGmit einer kostenfreien Autorenlesung von Frau Friederike Moos die Finissage der Rathschen Ausstellung „MARV“.Frau Friederike Moos wird extra für die­se Veran­staltung aus Freiburg anreisen und aus ihrem Buch „In uns und um uns. Meine Begegnung mit dem Mar­burg-Virus“ lesen. Im Anschluss wird es eine kurze Diskussionsrunde zum Thema geben; in den letzten Ausstellungswochen hat sich nämlich ein reger Austausch der Bevölkerung mit der Ausstellung „MARV“ ergeben, die Veranstaltung ist das direkte Ergebnis davon, wofür ich Ihnen, liebe Gäste, hiermit schon einmal mein herzlichstes Dankeschön aussprechen darf.Pressehinweis: https://www.myheimat.de/marburg/kultur/finissage-d... Falls Sie längst einen Kaffee mit mir in Weidenhausen trinken wollten, besuchen Sie mich doch spontan AM SAMSTAG, 2.2., zu den Öffnungszeiten von 11 bis 15 UHR.Dann kann ich Ihnen demonstrieren, wie eine Kurzführung in der Umbauphase zweier Ausstellungen aussehen kann.Auf bald, es grüßt Sie freundlich,IhreJessica Petraccaro-Goertsches/JPGG A L E R I E J P GAtelier mit ProduzentengalerieJPG / Jessica Petraccaro-Goertsches M.A.Künstler-KunsthistorikerinWeidenhäuser Straße 34, 35037 MarburgMobil: 0176-61731093AKTUELLE AUSSTELLUNG:Das Marburgvirus 'MARV' Zeichnung und Druckgrafik von Silke Rath (Hamburg)