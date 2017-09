Marburg : Kirche "St. Peter und Paul" |

Das diesjährige Adventskonzert des PC Marburg findet am Sonntag, 3. Dezember, 2017, um 17 Uhr in der Kirche "St. Peter und Paul" in der Biegenstrae in Marburg statt.

Neben dem Polizeichor Marburg treten der Frauenchor "Piano" aus Marburg-Marbach, Schüler der Musikschule Marburg und Brigitte Leppin an der Orgel auf.

Der Eintritt ist frei - um eine Spende wird gebeten.