Acrylmalerei - Unterwegs - Ausstellung vom 29.9. bis 17.11.18, im TurmCafé

von Dorothea BrockEintritt frei(siehe Öffnungszeiten)TÄGLICH GEÖFFNET- Im Sommer (Ostern bis Okt.) 13 bis 19 Uhr, Im Winter (Nov.bis Ostern) 13 bis 18.00 UhrSonn- u. Feiertags ab 11 Uhr TURMBESTEIGUNGEN: Erwachsene 1,00 €, Kinder 0,60 €Lernen, genauer hinzuschauen und zu beobachten.Gesehenes erleben und in Bilder umzusetzen.Vertiefen in das Motiv beim Malen,für diese Zeit nach Möglichkeit ganz bei der Sache zu sein,wie abzutauchen, um das Erlebte zu intensivierenund es so in Erinnerung zu behalten.Mein Name ist Dorothea BrockSeit 1972 lebe ich in Marburg, bin 69 Jahre alt und begann vor 19 Jahren mit Zeichnen und Malen. Ich bin Autodidakt, Fortbildung in diversen Kursen, bei der Sommerakademie Marburg und im Selbststudium.Teilnahme an Gemeinschaftsausstellungen in Marburg, Gießen und Oldenburg.