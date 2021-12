Abschalten mit Märchen

Ungewöhnlicher Achtsamkeits-Walk diesen Samstag um 14 Uhr am Steinweg.Im Kontext von lichten Märchen und Entspannungsübungen sprechen sich Waldphilosophin Samya Bascha-Döringer und Künstlerin JPG für gesunden Eigenschutz in Zeiten der äußeren und inneren Unruhen aus. „Eine Birke hat niemals ein Burnout“, so Bascha-Döringer. „Märchen gegen blöde Gedanken“ wird im Auftrag der Universitätsstadt Marburg kostenlos angeboten (telefonische Voranmeldung via Galerie JPG: 0176-61731093).Abbildung 1: Märchenerzählerin JPG im Weihnachtswald (Bildnachweis: Foto von Vroni Retzer)Abbildung 2: Waldphilosophin Samya Bascha-Döringer (Bildnachweis: Foto privat)