65. Europäischer Wettbewerb - Denk mal – worauf baut Europa? Europäisches Kulturerbejahr 2018

Am Nachmittag fand im Kreishaus die Verleihung der Preise für den obigen Wettbewerb statt. Nach der Begrüßung durch Herrn Zachow, als Vertreter für Frau Landrätin Fründt, sprach Herr Dr. Weström von Pulse of Europe.Schüler der Europaschule Gladenbach spielten verschiedene Saxofonstücke, s. Links.Frau Endrigkeit-Ecker sprach über den Wettbewerb, stellte die Schulen und die Lehrer vor, danach wurden die Preise überreicht.Am Ende wurde ein Gruppenbild vor dem Landratsamt mit allen Preisträgern gemacht.Im Foyer konnte man die Ausstellung besichtigen und Kaffee und Kuchen genießen.In der 65. Wettbewerbsrunde konnte der Europäische Wettbewerb einen Teilnahme-rekord von 85.626 Schülerinnen und Schüler verzeichnen. Unter dem Motto“Denk mal – worauf baut Europa?“setzten sie sich mit Europas Bauwerken, Denkmälern und Handwerkstraditionen auseinander, beleuchteten Kulturerbe aber auch aus heutiger Perspektive.„Worauf baut Europa? Für wen oder was möchtest du ein Denkmal bauen? Welches Gebäude, welches Handwerk, welche Vereinskultur begeistert dich? Gibt es eine Verbindung zwischen Hofmalern und Selfies?Was wird das Medienzeitalter der Nachwelt hinterlassen?Diese Themen beschäftigten die Schüler und ihre Antworten sind vielfältig und kreativ. Neben Bildern, Animationsfilmen, Plastiken, Comics und Musikvideos wurden auch selbst programmierte Apps und Computerspiele eingereicht.Die hohe Teilnehmerzahl signalisiert die Relevanz und Attraktivität des ältesten Schülerwettbewerbs Deutschlands. Die jungen Leute zeigen sich als kritische, aber auch überzeugte Europäer und sie haben auch tolle Ideen für das Leben in der europäischen Gemeinschaft.Seit 1953 wird dieser Wettbewerb ohne Unterbrechung mittlerweile jährlich in 34 Ländern zeit-und themengleich durchgeführt.Er gehört zu den vom Kultusministerium speziell geförderten Wettbewerben und wird vom Europarat, der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und dem Europäischen Parlament getragen. Schirmherr in Deutschland ist der Bundespräsi-dent.Den Europa-Gedanken in die Schule fördern, eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern zu erreichen und ihnen die europäische Dimension in ihrer Vielfalt bewusst zu machen, die Jugend für das Zusammenwachsen in Europa zu interessieren, ist ein wesentliches Anliegen des Europäischen Wettbewerbs.In Hessen haben sich 6029 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Der Landesjury lagen 2290 Arbeiten vor. Die Arbeiten zeigen auch in diesem Jahr, dass die anspruchsvollen Themen erfolgreich im Unterricht umgesetzt wurden. Sie konnten bildnerisch, schriftlich und auf multimediale Art dargestellt werden.Ein Dank gehört an dieser Stelle ganz besonders den Betreuungslehrerinnen und –lehrern.Im Landkreis Marburg-Biedenkopf haben 5 Schulen erfolgreich am 65. Europ. Wett-bewerb teilgenommen. Wir freuen uns sehr über 2 Bundespreise, 19 Landespreise, 24 Anerkennungen und einen Sonderpreis für eine Gruppe, so dass wir insgesamt 55 Preisträger haben.Otto-Ubbelohde-Schule/Marburg3 Landespreise, 3 AnerkennungenBetreuungslehrerinnen: Frau Dielmann und Frau Rau3 Landespreise:Klasse 1: Marie BüningKlasse 4: Hugo Marks, Lydia SaalbachKlasse 6: Hannah Sophie Schroer3 Anerkennungspreise:Klasse 1: Lola Marie Kauß, Enna Bäumner, Johannes VeitengruberSophie-von-Brabant-Schule/Marburg2 Landespreise, 1 Anerkennung,1 Sonderpreis für eine GruppeBetreuungslehrerinnen: Frau Götz, Frau Grundke2 Landespreise:Klasse 8: Robin Brunty, Milian Troll1 Anerkennungspreis:Klasse 7: Valeria Böhler1 Gruppenpreis:10 SchülerInnen Kl.5-7: Sofi Luttfalla, Natalie Sorge, Nekhad Sherzad, Farhad Sherzad, Juan Önugul, Felisa Gonzales, Maxim Dyck, Yusuf Polat, Amina Said, Soraya JamchidiGrundschule Michelbach/ MarburgBetreuungslehrerin: Frau Grün1 Anerkennungspreis:Klasse 4: Jonathan StarkElisabethschule/ MarburgBetreuungslehrerin: Frau Rupp1 Landespreis:Klasse 9: Nanea DrubelFreiherr-vom-Stein Europaschule/ Gladenbach2 Bundespreise, 13 Landespreise, 19 AnerkennungenBetreuungslehrerinnen: Frau Endrigkeit-Ecker, Frau Busch, Frau Schneider und Frau Mitschke und Frau Guhl2 Bundespreise:Klasse 6: Sophia-Joyce ZipperKlasse 10: My Linh Ngo13 Landespreise:Klasse 3: Zoé Waldschmidt, Berenike TrutauKlasse 6: Jorina Stöfhas, Kezia Härter, Zoé Becker, Jolina JännertKlasse 9: Joela GessnerKlasse 10: Dana Schäfer, Maike Sohn, Melina Tittl, Friedrich Debus, Lilly Lenz, Pau-line Hartmetz19 Anerkennungspreise:Klasse 3: Lukas Koval, Marian Brandau, Finian BrandauKlasse 5: Lilly Marie Koch, Jette Neumüller, Lea Schipmann, Maja Sophie Köhnert,Arne Walter, Lara Mahrt, Santrid Diana Floriane Wiegand, Kilian Risch, Emilia HristovaKlasse 6:Ilayda Elif Gündüz, Laura Schmidt, Lucy Schumertl, Eric SchunkKlasse 9: Lars Bingel, Nele Morbitzer, Jan Mathis HeuserWir sind sehr stolz auf 55 PreisträgerInnen und freuen uns auf die Siegerehrung in Anwesenheit der Landrätin Frau Fründt am 20. Juni um 15.00 Uhr im Landratsamt Marburg.Liane Endrigkeit-Ecker