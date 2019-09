6. Apfel- und Weinfest, Heimat- und Verschönerungsverein Ebsdorf e.V. (HVV)

lädt herzlich ein zumzum Abschluss des Festjahres „25 Jahre HVV in Ebsdorf“ab 14 Uhr auf dem Hof Weidemüller, bei „Juusts“ in Ebsdorf, Bortshäuser Straße 21.Seien Sie wieder gespannt auf· viel Interessantes rund um den Apfel, frisch gekelterten Apfelsaft und eineApfelausstellung aus der Gemarkung von Ebsdorf mit der Möglichkeit,unbekannte Apfelsorten durch einen erfahrenen Pomologen bestimmen zu lassen,· guten Kaffee und süße Kuchen, erfrischende Getränke, Fettenbrote sog. „Fett-Donge“,Würstchen, Backhausbrot sowie „Hatschilchen“, die leckeren kleinen Apfel-Pfannkuchen,· einen Weinstand mit vorzüglichen Weinen, direkt von verschiedenen Winzern und· einen Besuch in unseren Schauräumen mit der Ausstellung „Bakelit – ein Material für1000 Zwecke“ sowie vielen anderen „aus der Zeit gefallenen“ Dingen.· Schließlich erwarten Sie mit Spannung die Auftritte der Mundharmonika-Musikerinnenum Else Hedderich, einer geborenen Ebsdorferin, sowie der „Cantores archivensis“,einer einmaligen Formation aus Mitgliedern des HVV, die alle auch im MGV aktiv sindund mit denen wir alle gemeinsam singen wollen !· Zur Unterstützung des Projekts „Bronze-Dorfmodell von Ebsdorf“ erwartet Sie eineeinmalige Gelegenheit, eine ungewöhnliche Dekoration für Heim, Terrasse oderPartyraum gegen Spende zu erwerben ! Die Spannung bleibt !Wir freuen uns auf Ihren Besuch und –bringen Sie Kinder, Enkelkinder und Freunde mit !