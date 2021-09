5 Säulen leuchten für Marburg, Turmfest an der Moschee, 12. 9. 21, 14 Uhr

Dritter Christian-Meineke-Preis im Rahmen des Turmfestes der Islamischen Gemeinde von OB Dr. Spies an den Deutsch-Schwedischen Freundschaftsverein Marburg verliehen.s. Text weiter unten(Jubran Khalil Jubran)Einen Ort für das Gebet, für das Studium und das Fest, ein Haus der Kultur und der Debatte, ein Treffpunkt für die Muslime in Marburg und der Begegnung für alle Marburger mit den Muslimen in ihrer Stadt – ein gastfreundliches, offenes Haus soll es werden, das Marburger Kultur- und Bildungszentrum mit Moschee, geplant und gewünscht von der islamischen Gemeinde in Marburg.Die Gründungsmitglieder des Fördervereins für das Marburger Kultur- und Bildungszentrum mit Moschee e. V. unterstützen dieses Vorhaben und fördern es durch "Wort, Schrift und Tat"– wie es in der Vereinssatzung heißt.Sie laden Marburgerinnen und Marburger dazu ein, die Errichtung des Hauses und seine Ausstattung durch ihre Spenden zu ermöglichen. Denn wenn sich Marburger Bürgerinnen und Bürger den Bau und die Einrichtung des Zentrums zum Anliegen machen, wird das Marburger Bildungs- und Kulturzentrum mit Moschee ebenso ein Teil des Marburger Lebens wie die Einrichtungen und Häuser der anderen Religionsgemeinschaften in der Stadt: ein Haus der interkulturellen Begegnung.Über den Beitrag zu Bau und Einrichtung hinaus will der Förderverein deshalb langfristig für die Akzeptanz des Kulturhauses in der Marburger Bevölkerung wirken und die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, dort das Leben der muslimischen Gemeinde kennenzulernen und mit ihren Mitgliedern in den Austausch und die Debatte über alle wichtige Themen zu treten.Marburg als Universitätsstadt ist von jeher ein Platz der interkulturellen und interreligiösen Vielfalt und des Dialoges. Das Bildungs- und Kulturzentrum mit Moschee wird mit seinem Bildungs- und Diskussionsangebot unsere schöne Stadt bereichern.5 Säulen leuchten für Marburg