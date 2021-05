23. 5. 2021, 11-12 Uhr, Kerner's Corner

wir setzen unser demokratisches Gespräch fort und laden Sie und Euch herzlich zu "Kerner's Corner" ein.Nächster Termin: 23.05. von 11-12 UhrWir möchten einen öffentlichen Austausch fördern.Demokratisches Gespräch bedeutet für uns, dass sich alle einbringen können.Über die Themen, die angesprochen werden, entscheiden die Teilnehmenden selbst. Ein Einstieg ist damit zu jedem Treffen möglich.„Sprich‘ für dich!“ lautet das Motto. Das bedeutet: Verlass' dich nicht darauf, dass andere deine Sicht vertreten! Nur Du kannst Deine Meinung richtig vertreten!Alle 14 Tage treffen wir uns von 11-12 Uhr auf dem Kirchplatz der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien zu Kerner’s Corner.Weitere Termine sind: 23.05 ; 06.06 ; 20.06.Herzliche GrüßeSara MüllerProjektkoordinatorinInterkulturelles Begegnungszentrum KernerLutherischer Kirchhof 335037 Marburgwww.kerner-marburg.desara.mueller@ekkw.deOffener demokratischer DiskursLutherischer Kirchhof, MarburgJeden zweiten Sonntag: 23. Mai, 06. Juni, 20. Juni, 11-12 UhrNamentlich angelehnt an die „Speaker’s Corner“ inLondon und das historische Gebäude „Kerner“ möchten wir einen öffentlichen Austausch fördern.Im Gegensatz zum Londoner Vorbild hat es bei uns bisher keine vorbereiteten Vorträge gegeben, hingegen versuchen wir uns an einem demokratischen Diskurs, in den sich jede*r gleichermaßen einbringen kann.Über die jeweiligen Themen entscheiden die Teilnehmer*innen selbst. Ein Einstieg ist damit zu jedem Treffen möglich.Wir laden Sie und Euch herzlich zu „Kerner’s Corner“ ein.Bitte bringen Sie eine Maske mit und achten Sie auf einen Abstand von mindestens 1,5 m.Kerner-Netzwerk – www.kerner-marburg.de – info@kerner-marburg.de