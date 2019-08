16. Weidenhäuser Höfefest, Samstag, den 7. September von 15.00 bis 23.00

…mit diesem Motto wirbt Weidenhausen für das Höfefest 2019, das am Samstag, den 7. September von 15.00 bis 23.00 stattfindet. In diesem Zeitraum öffnen Weidenhäuserinnen und Weidenhäuser ihre großen und kleinen Höfe. Insgesamt gibt es 15 mal offene Tore und Türen.Zuvor, um 14.30, eröffnen OB Dr. Thomas Spies als Schirmherr und der Ortsvorstand Weidenhausen im Shambhala-Zentrum Auf dem Wehr 31 dieses Fest, das in Marburg und Umgebung inzwischen Legende ist. Mehr als 15 000 Besucherinnen und Besucher haben in letzten Jahren romantische und verträumte Innenhöfe mit unbekannten lauschigen Plätzen feiernd kennen- und schätzen gelernt.Speis‘ und Trank zu zivilen Preisen, Theater und Tanz, Musik und … Meditation – das alles kostenlos - erfreuen Jung und Alt. Kaffee und Kuchen gehören genauso zum Angebot wie Deftiges und Feines aus traditioneller und vegetarischer Küche. Ein Flohmarkt lockt zum preiswerten Einkauf.Die kulturelle Spannbreite dieses lebendigen Stadtteilfestes ist enorm: Bands unterschiedlicher Stilrichtungen zwischen Rock und Pop, Country und Jazz wechseln einander ab. Vielfältige Mitmachaktionen erfreuen nicht nur die Kleinen. Auf einem der Höfe gibt sich das Hessische Landestheater ein Stelldichein und informiert über die beginnende Spielzeit. Das Theater Gegenstand erfreut mit einem Theater-Walk.Auch die Feuerwehr präsentiert sich - insbesondere mit Informationen über ihre Jugendarbeit, Animationen und Aufklärung, etwa zu Rauchmeldern und die „richtige“ Rettungsgasse. Ein „Flussgottesdienst“ direkt an der Lahn rundet das Programm ab.Was wann und wo stattfindet, ist einem übersichtlichen Flyer zu entnehmen, der vor und während des Festes in Weidenhausen und angrenzenden Stadtteilen ausliegen wird – natürlich auch im Rathaus. Bitte beachten Sie auch die einschlägigen Veranstaltungskalender der Stadt und der Marburger Presseorgane.Von den anderen mittelalterlichen Ortsteilen durch die Lahn dank der wieder eröffneten Weidenhäuser Brücke verbunden, möchten die Weidenhäuser mit ihrem Höfefest zeigen, dass Weidenhausen dazu gehört - als Ort zum Leben genauso wie mit seinen Läden und Kneipen, seinem Handwerk und den historischen Besonderheiten.Zwischen Grüner Wehr und Erlenraben lässt sich gut leben, arbeiten, entspannen … und feiern. Die verantwortliche Arbeitsgemeinschaft, die Bewohnerinnen und Bewohner von Weidenhausen, die Gastgeber in Gastronomie und besonders - die privaten Hof-Gastgeber – sie legen sich „schwer ins Zeug“ - freuen sich auf zahlreichen Besuch.