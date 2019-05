1. Mai am Spiegelslustturm - Tag der offenen Tür im TurmCafé und Pavillon

Carin und Lutz Götzfried gaben einen Überblick über Aktivitäten des Vereins MoBiLo e.V. und die gegenwärtige Situation der Baumaßnahme für eine Erweiterung des TurmCafes, bzgl. Sozialräume für die MItarbeiter und mehr Lagerräume, Dankesworte an die Unterstützer und Spender, sowie an die Stadt Marburg und besonders an die Mitarbeiter und die vielen Ehrenamtlichen, die das alles möglich machten, was bisher erreicht wurde.Oberbürgermeister Dr.Thomas Spies begrüßte die Besucher und stellte in Aussicht, bei der Genehmigung der vorgesehenen Baumaßnahmen wohlwollend zu handeln.Roland Stürmer von der BI Sozialpsychiatrie Marburg sprach ebenfalls zu den Besuchern.Musikalisch gab es verschiedene Genres anzuhören, z.B. ein Trio:, von drei Damen mit Piano, Saxofon und Gesang dargeboten, einvon drei Herren und einer Dame. Es wurde zur Tangomusik getanzt und ein, von Lutz Götzfried und Jochen Schäfer dargestellt, bot beste Unterhaltung.Der Tag der offenen Tür 2019 dürfte noch lange im Gedächtnis der Veranstalter undBesucher bleiben.