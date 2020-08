Videohinweise am Wochenende

Weltnetz TV: Der Rote Platz



"Alles Covidioten?"

Wochenend und Sonnenschein,da gibt es Zeit für Grübelein,Und wird es nichts mit Sonnenschein,können Videos das Herz erfreun.(Frei nach den Comedian Harmonists)Dieveröffentlichen in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus verschiedenen Medien und Veröffentlichungen. Die Videohinweise sind auch auf der YouTube-Seite der NachDenkSeitenverfügbar.Hier die ausgewählten Videos vom 8. August 2020:Der "Rote Platz" mit meinem Freund Wolfgang Gehrcke ist ein Format, das auf,, einer Plattform für linken unabhängigen Videojournalismus, reglmäßig erscheint. RoterPlatz meint mehr als den Roten Platz in Moskau. Mit dem "Roten Platz" will weltnetz.tv die Politik und ihre Entscheidungen wieder aus den Hinterzimmern der Macht auf die öffentlichen Plätze holen.Die res publica – die öffentlichen Angelegenheiten – verlangen gerade das von kritischen Menschen in Deutschland. Der Rote Platz will also Debatten anstoßen – kontroverse Meinungen sind uns wichtig und Respekt in der Diskussion ist versprochen.Der Rote Platz ist Leidenschaft des Denkens und der Debatten, konsequent auf Seiten der Schwachen, offen für Umwälzungen, eben, um Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen.Der Rote Platz ist radikal, und das heißt in der heutigen Zeit, alles vom Menschen aus zu betrachten und zu entscheiden.Hier die neueste Ausgabe mit dem Titel: