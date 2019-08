Vandalismus und Zerstörungswut in Dreihauen

Die Banner standen an der Ortsdurchfahrt in Höhe des Grunder Naturmarktes (Bioladen) auf dem Parkplatz.Außerdem wurde der Sportplatz mit einem Auto befahren und z.T. stark beschädigt.Alles ein Akt der sinnlosen Zerstörung und Dummheit.Es wurde inzwischen Anzeige bei der Polizei in Marburg erstattet.Wer sachdienliche Angaben machen kann, melde sich bitte bei der Polizei in Marburg unter 06421-4060, oder bei WOW Ebsdorfergrund:Rote Bette 4D-35085 EbsdorfergrundTel. 06407-8397Mail: klaus.neebe@wald-ohne-windkraft.de http://www.wald-ohne-windkraft.de/