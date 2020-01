Tagesmotto 1. Januar 2020

Bedenke: Der heutigeTag ist der erste Tag vom Rest Deines Lebens!



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Today is the first dayOf the rest of my lifeI wake as a childTo see the world beginOn monarch queensAnd birthday wonderingsWant to put on facesWalk in the wet and coldAnd look forward to my growing oldTo grow old is to changeTo change is to be new To be new is to be young againI barely remember whenMy memories are stolen by the momingBlotted out by the suns hypnotic eye All by the suns hypnotic eyeToday is the first dayOf the rest of my lifeI wake as a childTo see the world beginOn monarch queensAnd birthday wonderingsWant to put on faces Walk in the wet and coldAnd look forward to my growing oldText und Musik von P & V Garvey Songwriters: PAT GARVEY, VICTORIA GARVEY© PAT GARVEY D/B/A ASHCROFT MUSIC