Ist doch alles für den Arsch. 

Marburg : Stadt |

Diese Erkenntnis vernimmt man heutzutage häufig von Menschen, die vergeblich versuchen, uns die Welt zu erklären. Doch weit gefehlt, nicht alles ist für den Allerwertesten.



Wie zum Beispiel das vielen Eltern wohl vertraute



Kinderpuder in der dunkelblauen Streudose, mit dem tausenden Babys die zarte Haut ihrer Popöchen im täglichen Kampf gegen Wundsein gepudert wurde. Ein Zufallsfund beim Aufräumen förderte das Relikt aus frühester Kindheit zu Tage. Ein neugieriges Schnuppern an der geöffneten Dose brachte die Überraschung. Der in der Streudose noch vorhandene Puder hatte nahezu 70 Jahre überdauert, ohne seinen charakteristischen Duft einzubüßen.Endlich mal wieder eine gute Nachricht. Auch der Kampmittel-Räumdienst kommt nicht zum Einsatz, die Puderdose erhält ihren Platz im Regal der Erinnerungen.