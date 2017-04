Gedanken zu Ostern - "The Prayer"

Alle Befürchtungen werden abgelöst durch positive Gefühle des Friedens, der Erfüllung, der Liebe.Celine Dion und Andrea Bocelli bringen das gemeinsam gefühlvoll wunderschön zum Ausdruck in "The Prayer":"I pray you'll be our eyesand watch us where we goAnd help us to be wisein times when we don't know.Let this be our prayerwhen we lose our wayLead us to a placeguide us with your graceTo a place where we'll be safe......La forza che ci dàWe ask that life be kindÈ il desiderio cheAnd watch us from aboveOgnuno trovi amorWe hope each soul will findIntorno e dentro a sèAnother soul to loveLet this be our prayerLet this be our prayerJust like every childJust like every childNeed to find a placeguide us with your graceGive us faith so we'll be safe...."Und in Deutsch:"Ich bete, dass Du unsere Augen bist,Und siehst, wohin wir gehenUnd uns hilfst, weise zu sein,In Zeiten, in denen wir nicht weiter wissen,Lass dies unser Gebet sein.Wenn wir unseren Weg verloren habenFühre uns zu einem Ort,Leite uns mit Deiner GnadeZu einem Ort, wo wir sicher sind.Das Licht, dass uns leitetIch bete, dass wir dieses Licht findenUnd es in unseren Herzen bewahrenum uns daran zu erinnernWenn die Sterne jede Nacht erlöschenDie ewigen Sterne, die in meinen Gebeten sind.Lass dies unser Gebet seinMit dem starken Glauben,Wenn Schatten unsre Tage füllenFühre uns zu einem Ort,Leite uns mit Deiner GnadeGib uns Glauben, so dass wir sicher sind.Wir träumen von einer Welt ohne GewaltEiner Welt der Gerechtigkeit und der HoffnungJeder reicht seine Hand seinem NachbarnEin Symbol des Friedens und der Brüderlichkeit.Mit der Kraft, die wir haben,Bitten wir, dass das Leben freundlich zu uns sei.Das ist unser WunschUnd wache über uns von oben.Jeder findet die LiebeIch hoffe, dass jede Seelesich selbst findetund einen anderen Menschen, um zu lieben.Lass dies unser Gebet sein,Lass dies unser Gebet sein,So wie jedes Kind,So wie jedes Kindmüssen wir einen Platz finden,Führe uns mit Deiner GnadeGib uns Glauben, so dass wir sicher sindUnd ich fühle, dass dieser Glaube, der in uns brennt,Uns retten wird."