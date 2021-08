Die Luft ist raus

Marburg : Überall |

Insbesondere seit einige Tageszeitungen ihr Engagement bei myHeimat eingestellt haben, ist es hier ein wenig langweilig geworden. Liegt es am Mangel interessanter Themen, an persönlichen Ermüdungserscheinungen? Keine Ahnung.

Oder ist es die Zunahme blöder, aggressiver Kommentare mit bestimmten politischen Eintrübungen, die man einfach nicht ignorieren kann und will, auch wenn man sich zu wehren weiß? Natürlich hat auch der Rückzug alter, vertrauter und liebgewonnener Weggefährten und Mitstreiter ein wenig die Lust verdorben. Einige habe ich auch wieder angetroffen, sie engagieren sich inzwischen in anderen Foren. Ich kann nicht sagen, was für mich genau den Ausschlag gegeben hat - wahrscheinlich von jedem etwas. Aber auch die Zeiten haben sich geändert.Nun habe ich mich schon seit geraumer Zeit rar gemacht, beobachte zwar hin und wieder die myHeimat-Aktivitäten, denn so richtig loslassen kann ich einfach noch nicht. Mein Account bleibt daher weiterhin bestehen. Wer weiß, vielleicht keimt die Lust ja wieder mal auf.Bis dahin, man liest sich.