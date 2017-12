Die Bienenfabel: Selbstsucht - ein ethisches Prinzip?

Der unzufriedene Bienenstock

eines Immanuel Kant - „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde“ anlehnen, sind nach und nach aus der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis verschwunden., einer der wichtigsten Vertreter der neoklassischen BWL, schreibt, Unternehmen sollen sich selbstsüchtig verhalten. Seine :Begründung lautet „Nun ist selbstsüchtiges Verhalten genau dann moralisches Verhalten, wenn die Marktteilnehmer wissen (…), dass die Maximierung des individuellen langfristigen Nutzens den höchsten erwarteten durchschnittlichen Nutzen in der Gesellschaft bewirkt.“Diese Sichtweise ist nicht neu. Neu ist, dass dies öffentlich ausgesprochen und Selbstsucht – im Christentum in Form der Habgier eine der sieben Todsünden (!) - zur ethischen Maxime verklärt wird. Bereits im 18. Jahrhundert schriebin seiner Schrift „“, dass nicht die Tugend die eigentliche Quelle des Gemeinwohls sei, sondern das Laster.Wollen wir als Staatsbürger wirklich tatenlos zusehen, wie dieses a-soziale Verhalten sich Zentimeter für Zentimeter durch unsere Gesellschaft frisst? Und wollen wir uns ohne Rücksicht auf Verluste in einen gnadenlosen Kampf Jeder-gegen-Jeden schicken lassen, in dem - sehr - wenige gewinnen und die übergroße Mehrheit der Menschen verliert?Die Schrift wird mit diesem Gedicht eröffnet:oderEin Bienenstock., dem keiner sichAn Macht und Reichtum sonst verglich,Des fleißige, wohlgenährte ScharenGeehrt in Krieg und Frieden waren,War als das rechte HeimatlandVon Kunst und Wissenschaft bekannt.Wenn die Parteien auch Streit geführt,Ward doch das Ganze gut regiert;Nie hat der Pöbel wild geknechtetDas Volk, nie ein Tyrann entrechtet,Durch Könige, deren Macht beschränkt,Ward es mit milder Hand gelenkt.Das Leben dieser Bienen glichGenau dem unsern, denn was sichBei Menschen findet, das war auchEn miniature bei ihnen Brauch,Obwohl dies freilich nicht zu merkenBei ihren kunstvoll kleinen Werken.Jedoch bei uns ist nichts bekanntIn Haus und Hof, in Stadt und Land,In Handel, Kunst und Wissenschaft,Wofür nicht dort Ersatz geschafft.Gab's also Könige und hieltenSich diese Wachen, die aber spieltenNicht Würfel, so liegt trotzdem nah:Irgendein Spiel war sicher da;Denn nirgends gibt's ein RegimentSoldaten, das kein solches kennt.Den Ärzten, wurden sie nur reich,War ihrer Kranken Zustand gleich.Aufs Heilen gaben sie nicht viel,Sie setzten sich vielmehr zum Ziel,Durch eifriges Rezepte-SchreibenDes Apothekers Freund zu bleiben,Der Wehfrauen und der Priester GunstZu sichern sich durch Schmeichelkunst,Sich mit den Weibern zu vertragen,Zu billigen, was die Tanten sagen,Mit süßem "Nun, wie geht es?" allenVon der Familie zu gefallenUnd schließlich noch der WartefrauenDummdreiste Reden zu verdauen.Von denen, die dazu ersehen,Des Himmels Segen zu erflehen,War selten einer ernst-gelehrt,Viel öfter hitzig und verkehrt.Doch glückt's den meisten zu verhüllen,Wie Stolz und Habgier sie erfüllen,Worin sie nicht geringern Ruf,Als der Soldat in Spiel und Suff.Ein paar, in sichtlich tiefer Not, .Erbaten still ihr "täglich Brot"– Sie meinten Schüsseln, wohlgefüllt –,Doch blieb ihr Sehnen ungestillt.Wie wacker darbten diese Frommen!Das ist den andern sehr bekommen,Den Herren, deren blühnde WangenIm Wohlsein und Behagen prangen.So klagt denn nicht: für Tugend hat'sIn großen Staaten nicht viel Platz.Mit möglichstem Komfort zu leben,Im Krieg zu glänzen und doch zu streben,Von Lastern frei zu sein, wird nieWas andres sein als Utopie.Stolz, Luxus und BetrügereiMuß sein, damit ein Volk gedeih'.Quält uns der Hunger oft auch gräßlich,Zum Leben ist er unerläßlich.Stammt nicht des edlen Weines SaftVon einem garstig dürren Schaft?Der, wenn man ihn nicht sorgsam pflegt,Bloß nutzlos wuchert und nichts trägt,Doch dessen Frucht uns Lust bereitet,Wenn man ihn bindet und beschneidet.Genauso uns das Laster nutzt,Wenn das Gesetz es kappt und stutzt,Ja, ist so wenig aufzugebenFür Völker, die nach Größe streben,Wie Hunger ist, damit sie leben.Mit Tugend bloß kommt man nicht weit;Wer wünscht, daß eine goldene ZeitZurückehrt, sollte nicht vergessen:Man mußte damals Eicheln essen.Das vollständige Gedicht