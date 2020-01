Die apokalyptischen Reiter

Daher brauchen wir einen kompletten Wechsel des politischen und Wirtschaftssystems



Sie würden die Brandstifter nicht mit Löscharbeiten betrauen. Genau das geschieht jedoch angesichts der: Die Verursacher des Problems dienen sich der Gesellschaft als Problemlöser an. Das könnte vielleicht klappen, wenn sich die Mentalität der Täter seither drastisch geändert hätte, wenn wenigstens ein bisschen Einsicht erkennbar wäre. Die Eliten jedoch stellen dassowie die Kriegs- undnicht einmal in jenem historischen Moment infrage, in dem ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder massiv bedroht sind.Stattdessen mahnen Politiker wie Merkel Dialog und Versöhnung zwischen verschiedenen umweltpolitischen Narrativen an: eine Art Kompromiss zwischen dem Überleben unseres gesamtenund dem kurzfristigen Profit der wenigen, ohnehin schon. Solche Eliten sind mit dem herrschendenauf das Engste verwoben. Unsere einzige Chance ist daher: sie loszuwerden.Entweder schließt die Menschheit Frieden mit dem Planeten und der Natur und ordnet ihre Wirtschaftsmodelle den begrenzten Ressourcen absolut unter oder sie wird gnadenlos untergehen.Da den Marktradikalen angesichts intensiver Proteste „der Kittel brennt", müssen sie ihren Kritikern zumindest verbal entgegen kommen.Folgerichtig äußerte die deutscheauf dem Wirtschaftsforum in Davos laut Deutschlandradio vom 23. Januar 2020:Das ist Propaganda im neoliberalen Tollhaus. Nach allem, was die Herrschaftseliten über Jahrzehnte angerichtet haben, können sie niemals Teil der Lösung sein.Diese Eliten sind mit dem Geld-Macht-Komplex systemisch verwoben und wenn der Planet und seine Bewohner noch eine Chance haben sollen, müssen sie abtreten.In einem ausführlichen Interview hat sich Ullrich Mies, Mitautor des Rubikon-Buches „Die Ökokatastrophe", zur Notwendigkeit eines radikalen Systemwandels sowie Elitensturzes geäußert.Hier das vollständige Video ansehen: