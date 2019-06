WALDBEGEGNUNG 2019

Du begegnest der Fülle und Essenz des Waldes: Loslassen und Einlassen, Ankommen und Kraft schöpfen. Lagerfeuerküche, Baum- und Kräuterwissen, Übernachtung im Wald und den Sonnenaufgang erleben.In unserem heutigen Leben begegnen wir unserem Alltag mit vielen technisch-mechanistischen Hilfsmitteln, die unser Dasein erleichtern und unseren Wohlstand absichern. Es ist gekennzeichnet durch stetigen Fortschritt und kurzweiligen Trends. Noch vor wenigen Generationen begegneten unsere Großeltern und Urgroßeltern ihr Dasein im Einklang mit den Kräften der Natur auf einer bewussteren Ebene. Diese uralte spirituelle Verbindung geht uns mehr und mehr verloren. Doch mittlerweile verspüren viele Menschen trotz dieser permanenten Flutung unserer Sinne und Entfremdung mit der realen Umwelt den sehnlichen Wunsch nach mehr Naturbegegnung in ihrem Leben.Das Wochenendseminar findet in Kooperation mit ANja Böhme (Inh. der Natur- und Kräuterschule Lumdatal auf einem Waldgrundstück bei MR-Hermershausen statt.Gehörst auch du zu diesen Menschen, die diese innere Stimme hören? Dann folge diesem Rufen und komm mit uns für ein paar Stunden auf eine Reise in den Wald und zu dir selbst! Erlebe den Wald als heilende Kraftquelle, entdecke die kleinen Waldphänomene und finde dabei auch deinen Platz.Termin: Samstag, 27. Juli, 10 Uhr bis Sonntag, 28. Juli, ca. 16 UhrOrt: Waldgrundstück bei Weimar a. d. LahnDein Beitrag: 250,- € inkl. Material, Verpflegung und HandoutAnmeldung: bei Clemens (My Nature Guide), www.mynatureguide.org