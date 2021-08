Tour der Mobilität 2021 der Marburger Außenstadtteile, Samstag 28.08.2021, 10-14 Uhr

Samstag 28.08.2021, 10-14 Uhr Fahrrad-Tour nach Marburg (Erwin-Piscator-Haus) über Görzhäuser Hof bzw. Landratsamt zum Gaßmann-Stadion (Parkplatz), Abschluss mit Fast Forward Theater und Info-Points zu Radwege-Planung Carsharing Busverbindungen (ÖPNV) Nah-VersorgungDie Marburger Außenstadtteile laden zu einer gemeinsamen Fahrrad -Tour ein. Die östlichen Stadtteile beginnen in Ginseldorf und fahren über Bauerbach, Schröck und Moischt zur Zwischenstation am Landratsamt (dort kommen Borts-/Ronhausen dazu). Die westlichen Stadtteile fahren von Gisselberg über Haddamshausen/Cxyriaxweimar, Hermershausen, Elnhausen, Dagobertshausen zum Görzhäuser Hof (Werk 1) – dort kommen die Michelbacher hinzu. Gemeinsam geht dann die Fahrt zum Gaßmann-Stadion. Ab dort fahren alle Stadtteile zusammen zum Vorplatz des Erwin-Piscator-Hauses.Die Außenstadtteile wollen auf ihre Belange der besseren Mobilitätsverbindungen zwischen den Stadtteilen, zur Innenstadt und zu den Arbeitszentren hinweisen. Bei dieser Tour geht es vornehmlich um die Einrichtung und Verbesserung von Radwegen für das Alltagsradeln – Wege zur Arbeit, Schule, Uni und Einkauf. Darüber hinaus geht es auch um bessere Busanbindungen, die Einrichtung von Bürger-Carsharing und die Nah-Versorgung. Teilnehmende aus der Stadt- und Kreisgesellschaft sind herzlich willkommen sich der Tour anzuschließen.Corona-bedingt müssen die bekannten Hygiene-Regeln Anwendung finden: Abstand von 1,5 m halten und Mund-Nasen-Bedeckung tragen.Die jeweiligen Treffpunkte und -zeiten sind hier angegeben. Am Ende der Veranstaltung (ca. 14 Uhr>) steht ein Bus-Shuttle mit Fahrrad-Mitnahme in die Außenstadtteile zur Verfügung.Abfahrtszeiten in den Stadtteilen:Östliche Route:09:45 BGH Ginseldorf10:00 BGH Bauerbach (Route über Schröck / Moischt)10:30 BGH Schröck10:45 BGH Moischt (Route über L 3125 + Landratsamt)11:00 Landratsamt (Zwischenhalt)10:00 BGH Bortshausen10:30 BGH Ronhausen11:00 Landratsamt (Zwischenhalt)Westliche Route:09:15 BGH Gisselberg09:45 Haddamshausen, Mühlbachweg (hinzu kommt Cyriaxweimar)10:00 Hermershausen, Zückenberg10:30 Elnhausen Mehrzweckhalle (hinzu kommen Wehrshausen + Dilschhausen)10:45 Dagobertshausen, Im Dorfe11:00 Görzhausen, Werk 1 (Zwischenhalt)10:40 Michelbach, Stümpelstal11:00 Görzhausen, Werk 1 (Zwischenhalt)Gemeinsamer Treffpunkt:11:30 Gaßmann-Stadion Parkplatz/Leopold-Lucas-Str.12:00 Erwin-Piscator-Haus, VorplatzAG Mobilität + Versorgung in der Dorfentwicklung Marburg (IKEK) Kontakt: Peter Reckling, mobil 0179 6966784, tdm-2021@marburg.de