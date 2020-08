TERRA TECH Förderprojekte lädt amalle Interessierten zu einer Wanderung auf dem Junkernpfad zwischen Bracht und Cölbe-Schönstadt einMarburg / 11.08.2020: Unter dem Motto „TERRA TECH bewegt was!“ will der Marburger Verein trotz Corona Menschen miteinander verbinden. Gleichzeitig soll die Wanderung als Ersatz für das ausgefallene „TERRA TECH Festival“ dienen.Teil der Bildungsarbeit von TERRA TECH ist es, über die aktuellen Projekte in den Partnerländern zu informieren und interessante Einblicke in die Projektarbeit zu geben. Daher bietet der Verein dieses Jahr eine interaktive Wander-Veranstaltung an, bei der sich alle Interessierten über die Arbeit von TERRA TECH informieren können. Während der ca. 2 ½ stündigen Wanderung über den beliebten Junkernpfad werden Mitarbeiter*innen und ehrenamtliche Unterstützer*innen von TERRA TECH die Wanderlustigen begleiten und über aktuelle Projekte, Erfolge und Erfahrungen berichten und alle Fragen rund um den Verein beantworten.Auf knapp der Hälfte der Strecke wird ein kurzer Zwischenstopp bei einer Schutzhütte eingelegt, bei der Getränke angeboten werden und ein Informationsstand mit Anschauungsmaterial über die Projektarbeit von TERRA TECH bereitstehen.Am Ende des Wanderwegs bietet der Hof Fleckenbühl eine Einkehrmöglichkeit. Dort wird mit Kaffee und Kuchen sowie kleinen Gerichten und Livemusik für das leibliche Wohl gesorgt. Ein Vortrag des Vorstandsvorsitzenden Dr. Gangolf Seitz rundet die Veranstaltung ab.Aufgrund der aktuellen Situation wird die Veranstaltung auf 4 bis 5 Wandergruppen á maximal 10 Personen begrenzt, die im Abstand von 15 Minuten losgehen.Treffpunkt: Am 12. September um 11.00 Uhr startet die erste Gruppe am Wanderportal Junkernpfad "Zum Junkernwald". Bei der Anmeldung wird bekannt gegeben, zu welcher Uhrzeit man sich am Wanderportal einfinden soll.Anfahrt: Das Wanderportal sowie der Hof Fleckenbühl sind sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Die Buslinie 76 fährt zweistündlich vom Marburg HBF (z.B. 10.02 Uhr) nach Cölbe-Schönstadt zur Ausstiegshaltestelle Gutshof. Mit derselben Linie kann man vom Hof Fleckenbühl im zweistündlichen Abstand (z.B. 16.55 Uhr) zurück zum Marburger HBF fahren. Mit dem Auto kann das Wanderportal über die B3 nach Schönstadt erreicht werden (Navigation: 35091 Cölbe-Schönstadt, Zum Junkernwald).Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl und der aktuellen Corona-Maßnahmen ist eine Anmeldung bis zum 03. September notwendig (info@terratech-ngo.de oder 06421 9995990).KurzprofilDer gemeinnützige Verein TERRA TECH e.V. führt seit 1986 weltweit Projekte der Humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit durch. Das Spektrum reicht von klassischer Nothilfe (Nahrungsmittel, Medikamente) über den Wiederaufbau (Schulen, Gesundheitseinrichtungen) bis hin zu langfristigen Entwicklungsprojekten (landwirtschaftliche Projekte, Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen). Dabei arbeiten wir stets mit lokalen Partnern zusammen, die die Expertise für die Durchführung haben.Unseren Personaleinsatz versuchen wir gering zu halten (Kurzzeitexperten, Projektkoordinatoren). Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen von öffentlichen Gebern (BMZ, Auswärtiges Amt) und Stiftungen.TERRA TECH ist Mitglied im DPWV (Der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband, Landesverband Hessen) und über diesen bei der Aktion Deutschland Hilft, außerdem bei VENRO (Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen) und dem EPN (Entwicklungspolitisches Netz-werk Hessen).Seit 1999 wurde TERRA TECH durchgehend das Spendensiegel des DZI verliehen, das für vorbildlicheTransparenz und Effektivität bei der Verwendung von Spenden steht. Außerdem haben wir uns der InitiativeTransparente Zivilgesellschaft angeschlossen und uns dem Transparenz-Standard des Aktionsbündnisses verpflichtet.KontaktTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel.: 06421/9995990Fax.: 06421/9995991info@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.deVereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas SchönemannSpendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de