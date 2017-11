Tagesausflug in die Südpfalz

Zum Mittagessen fuhren wir nach Haßloch in die Aumühle. Eine interessante Gaststätte in einer ehemaligen Mühle am Speyerbach.Geschichte der AumühleIm Mai 1858 beantragte der Haßlocher Müller Adam Heene bei der Gemeinde den Bau einer Mühle am Speyerbach zwischen Hanhofen und Geinsheim. Die Mühle sollte 3 Wasserräder mit 6 Mahlgängen haben. Die Bauarbeiten begannen im September 1858. Am 16. Juli 1859 konnte das Triebwerk in Betrieb genommen und Mahlbetrieb aufgenommen werden. Im Jahr 1932 brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern ab. Die Ruine wurde von dem Gommersheimer Landwirt Georg Friedrich Brauch II. gekauft und wieder aufgebaut. Der Mühlenbetrieb wurde jedoch nicht mehr aufgenommen. Seit dieser Zeit ist die Aumühle ein beliebtes Ausflugsziel mit Gästebewirtung. 1988 wurde ein unterschlächtiges Mühlrad erbaut, welches den Speyerbach zur umweltfreundlichen Stromerzeugung nutzt.Die folgende Bilderserie zeigt die vielen Eindrücke unseres Tagesausfluges.