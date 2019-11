Schulmediation - ein spannendes Ehrenamt!

Seniorpartner in School – Landesverband Hessen informiert amüber die kostenlose Weiterbildung zum/zur ehrenamtlichen Schulmediator/in.In der Veranstaltung wird das- das Konzept von Seniorpartner in School e.V.- Inhalte und Termine der 80stündigen Weiterbildung zum Schulmediator- die ehrenamtliche Tätigkeit als Schulmediator an der Schule (Zeitumfang, Inhalte) .besprochen. Dauer ca. 1- 1,5 StundenVorabinfo: www.sis-hessen.de - vorstand@sis-hessen.de