Ringvorlesung "Konflikte in Gegenwart und Zukunft" Wintersemester 2019/20

Erstmals kooperiert das Zentrum für Konfliktforschung mit der Initiative Bildung und Nachhaltigkeit, die mit ihrer Ringvorlesung "Gutes Leben in Gegenwart und Zukunft" die freien Montagstermine ausfüllt. Gleiche Uhrzeit, gleicher Hörsaal. Die Termine finden Sie unten. Termine und Plakat werden in Kürze hier veröffentlicht .

Ringvorlesung "Konflikte in Gegenwart und Zukunft" im Wintersemester 2019/2020

21.10.2019 | Prof. Dr. Annette Henninger (Marburg): Anti-Feminismus als Krisenphänomen

04.11.2019 | Dr. Matthias Quent (Jena): Deutschland rechts außen: Die Logik der Reaktion von der AfD bis zum Rechtsterrorismus

18.11.2019 | Steffen Henke (Leipzig): Fließendes Geld für eine gerechtere Welt: Ausweg aus der Krise?

02.12.2019 | Prof. Dr. Teresa Koloma Beck (Hamburg/München): Humanitäre Interventionen als Orte westlicher Selbstvergewisserung: Beispiel Afghanistan

16.12.2019 | Timo Luthmann (Bonn): Von Klimagerechtigkeit und den Prinzipien erfolgreicher sozialer Bewegungen

20.01.2020 | Prof. Dr. Felix Wemhöner (Köln): Chinas große Umwälzung: Soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem

03.02.2020 | Saskia Rößner (Frankfurt/Main): Digitale Droge: Machen die sozialen Medien uns süchtig?

Ringvorlesung "Gutes Leben in Gegenwart und Zukunft" im Wintersemester 2019/2020

28.10.2019 | Dr. Maren Urner (Köln): Schluss mit dem täglichen Weltuntergang: Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unsere Gehirne wehren können.

11.11.2019 | Karen Hamann (Landau): Psychologie des Wandels: Nachhaltiges Handeln und Protest

25.11.2019 | Dr. Michael Flohr (Berlin): Die Welt braucht dich: Klimaschutz und Nachhaltigkeit – Ist deine Hochschule zukunftsfähig?

09.12.2019 | Jan-Hendrik Cropp (Witzenhausen): Wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen könnte und warum wir dafür ein commonistisches Wirtschaften brauchen

27.01.2020 | Dr. Thorsten Späker (Marburg): Sehnsucht nach Natur: Warum Waldbaden und Wiesen-Wellness nachhaltig sind

Am 21. Oktober startet das neue Programm für das Wintersemester 2019/2020. Die Veranstaltungen finden wie (fast) immer montags, um 18.30 Uhr, Raum +1/001 im Hörsaalgebäude in der Biegenstraße 14 in Marburg statt. Auch dieses Semester gelang es ein vielfältiges und spannendes Programm auf die Beine zu stellen.Für die Organisation verantwortlich ist PD Dr. Johannes M. Becker. Im Team arbeiten zudem M.Sc. Lukas Drees, M.Sc. Lisa Hartke, M.A. Johannes Maaser und M.A. Saskia Rößner. Die Ringvorlesung wird unterstützt vom AMW - Arbeitskreis Marburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Friedens- und Abrüstungsforschung e.V. und dem Marburger Forum - Fördergemeinschaft Friedensarbeit e.V. Abstracts, Podcasts und weitere Informationen gibt es unteroder per E-Mail an rvlzfk[at]staff.uni-marburg.deDie Ringvorlesung „Gutes Leben in Gegenwart und Zukunft" wird veranstaltet von der Initiativeder Philipps-Universität Marburg. Die Ringvorlesung wird unterstützt von der AG Motologie, der AG Soziologie der Bewegung und des Sports, der AG Bewegungs- und Sportpädagogik und der AG Psychologie der Bewegung. Weitere Informationen gibt esoder per E-Mail an bne21[at]uni-marburg.de