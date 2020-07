Reise-, Koch- und Mal-lustige!

Anfang des Jahres hatte ich auf unsere Ausschreibung Kochen und Malen in Umbrien/Italien, mit Nicola Buico und Gerda Waha, aufmerksam gemacht.Dann kam Corona.Hier nochmal eine Erinnerung! Die Ausschreibung findet Ihr im Anhang.Das Anwesen unserer Freunde in Umbrien ist großzügig angelegt.Ausflüge können in kleinen Gruppen stattfinden.Wir werden alle verantwortungsvoll miteinander umgehen.Es würde uns sehr freuen, wenn diese Reise stattfindet.Bitte weitergeben! Danke im Voraus!Lieben GrußGerda WahaNicola Buico