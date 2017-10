Neues von der „Radler-Gruppe“ im GrundTreff, am 1. 11. 17, 10 - 12 Uhr

1. Herzliche EinladungDer GrundTreff lädt alle Teilnehmer der „Radler-Gruppe“ und alle Interessierten zu einem gemütlichen Beisammensein amin den Wintergarten, GrundTreff ein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.Themen des Treffens: Terminabsprachen für das Jahr 2018 und sonstiges.2. Keine Fahrradtour am 03.10.20173. In diesem Jahr findet witterungsbedingt keine weitereFahrradtour mehr statt.Hinweis: Der GrundTreff veranstaltet regelmäßige Fahrradtouren, die für alleAltersgruppen geeignet sind. Die Strecken werden so ausgewählt, dass auchuntrainierte Menschen gut mitfahren können. Interessierte Teilnehmer sind herzlichwillkommen.Wir freuen uns auf eine neue Fahrradsaison 2018 mit IhnenIhr GrundTreff-TeamHirtenwiesenstr. 1635085 Ebsdorfergrund06424-3533grundtreff@ebsdorfergrund.de