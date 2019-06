Myheimatler trafen sich in der Brücker Mühle

Text: Florian Lerchbacher, 2015Die Mühle wurde 1248 erstmals urkundlich erwähnt. Bis 1858 war sie Eigentum des Bistums Mainz, danach der Stadt Amöneburg. Diese verpachtete sie: als Letztes von 1929 bis 2001 an die Familie Kleinschmidt. Seit Ende der 1980er Jahre ist die Mühle Kultur- und Industriedenkmal. 1994 wurde sie mit dem Deutschen Mühlenpreis ausgezeichnet und zudem bis 1995 mit einem Seminar- und Gastraum und einem Mühlenladen ausgestattet. Ein Höhepunkt war 1997 der Besuch von Prinz Charles.Nachdem der Pachtvertrag im Jahr 2001 aufgelöst worden war, stand die Mühle bis 2006 leer. Danach verkaufte die Stadt sie an die Familie Kleinschmidt – die zwar nicht Meistbietender war, aber, so die Auffassung der Stadtverordneten, das bessere Konzept für die Weiternutzung hatte. Danach gab es drei Auszeichnungen: 2007 den „Umweltpreis“ der Stiftung Arbeit und Umwelt sowie die Ehrung als „Gründer des Jahres“ durch die Handelsakademie Hessen/Thüringen. Im Jahr 2008 überreichte der Arbeitskreis dörfliche Kultur die „Jakobsmuschel“.