Myheimat Stammtisch Marburg und Umgebung trifft sich in der Elisabethmühle, 15. 3. 19

Die St. Elisabeth Mühle am Wehrdaer Weg ist die älteste Getreide-Mühle Marburgs. 1250 überließ die hessische Landgräfin Sophie von Brabant die damalige Mühle dem Deutschen Orden. 1530 brannte die Elisabethmühle ab. Der danach errichtete Neubau wurde 1809 in Erbleihe der Familie Lotz überlassen, deshalb trug das Bauwerk auch im Volksmund den Namen "Lotzemühle". In den 60er Jahren wurde der Mahlbetrieb eingestellt und die Turbinenanlage zur Stromerzeugung aus Wasserkraft umgebaut.Neben dem Wasserkraftwerk beherbergt die St. Elisabeth Mühle ein kleines Museum über das Leben und Wirken Emil v. Behrings.Anlässlich unseres MyHeimat-Stammtischs findet amUhr eine Besichtigung der St. Elisabeth Mühle statt. Der Eigentümer, Wilhelm Lotz hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die Führung zu übernehmen. Im Anschluss daran kehren wir im Restaurant “Barrio Santo“ (im ehemaligen Café Fritz) in der Elisabethstraße 9 ein. Wegen der Tischreservierung bitte rechtzeitig bis 01.03. 2019 zu- oder absagen.Zur Info:Wie üblich, bitte ich um zahlreiche und rechtzeitige Anmeldungen, damit ein entsprechend großer Tisch reserviert werden kann. Wir treffen uns ab