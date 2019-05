statt und zwar am 27. 6. 2019 in der Brücker Mühle in 35287 Amöneburg, Am Friedenstein 6Wir treffen uns am Do. um 16.00 Uhr an der Mühle und werden vom Besitzer der Mühle, Herrn Thomas Kleinschmidt, eine Betriebsführung geboten bekommen. Nach ca. einer Stunde wird dann im Pumpenraum der Mühle, die Gastronomie für uns zur Verfügung stehen. Hier können die gewonnenen Eindrücke ausreichend verarbeitet und besprochen werden.Wie immer, bitte ich baldige Zusagen, damit ein entsprechender Tisch reserviert wird.