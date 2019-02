Myheimat Stammtisch Marburg und Umgebung traf sich in Kirchhain

Herr Harald Pausch hat sich viel Mühe gemacht, uns die sehr gut ausgestattete Ausstellung zu erklären und sie mit interessanten Details zu untermalen. Die Privatsammlung in den Vereinsräumen der Kirchhainer Bürgergarde zeigt Kirchhainer Stadtgeschichte von der Stadtgründung 1352 bis zum beginnenden 20. Jahrhundert. Schwerpunkte sind: Kreisstadt Kirchhain (1821-1932), Kurhessische Bürgergarde (1830-1850) und Preußen (1866-1918).Ein kleine, neue Abteilung der Ausstellung nimmt sich des Schicksals der ehemals großen Jüdischen Gemeinde Kirchhains an. Die Sammlung besteht seit 1990 und ist inzwischen in 6 Räumen mit über 130 qm Fläche ausgestattet. Zahlreiche Leihgaben von Bürgern aus Kirchhain und Umgebung, sowie vom Heimat- und Geschichtsverein Kichhain e. V., bereichern die Ausstellung. Man sollte viel mehr Zeit investieren, um sich alle Exponate in Ruhe ansehen zu können. Warum es in Kirchhain kein städtisches Museum gibt, ist uns allen unverständlich. Diese private Initiative von Herrn Pausch kann man garnicht hoch genug anerkennen und loben. Vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, dass die Stadt Kirchhain geeignete Räume mit genügend Platz findet, um weitere Exponate aus den umliegenden Stadtteilgemeinden ausstellen zu können.