Myheimat-Stammtisch Marburg und Umgebung traf sich auf dem Frauenberg

Einige Mitglieder kamen gegen 15.15 h zum Parkplatz vor dem Restaurant zur Burgruine, um an der Wanderung hinauf zur Burgruine teilzunehmen. Nach gemütlichem Aufstieg und kurzer EInkehr ins Restaurant Seebode, traf die Gruppe mit den anderen Mitgliedern im Restaurant Zur Burgruine zusammen, um in geselliger Runde zum Abendessen überzugehen. Es gab viel zu erzählen, bei gutem Essen und Getränken ging der Abend rasch vorüber. Das nächste Treffen im Februar in Kirchhain wurde erörtert und gut beurteilt, auch das übernächste Treffen im März, wieder in Marburg, wurde angesprochen. Der harte Kern der Stammtisch-MItglieder freut sich schon auf die nächsten Zusammenkünfte. Die Bekanntgabe erfolgt wie immer, rechtzeitig an dieser Stelle.