Liebe Mitmenschen, ...

... ich wünsche Euch ein gutes Jahr 2018.



(Rainer Maria Rilke )

Mögen wir alle in 2018:



Die Gelassenheit entwickeln die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können,

Den Mut aufbringen, die Dinge zu ändern, die wir ändern können,

Die Weisheit besitzen, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Auf ein Neues!

Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung;und wollen sehen, daß wirs nehmen lernen, ohne allzuviel fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die, die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen.Auf diese Weise sollen möglichst viele unserer Wünsche in Erfüllung gehen und unsere Niederlagen werden uns helfen zu wachsen und zu reifen. Ich danke für das Interesse an meinen Beiträgen, auch wenn - hoffentlich - nicht alles was ich schreibe, Eure Zustimmung finden wird.