Letzter Myheimat Stammtisch Marburg und Umgebung in 2017

Diesmal waren zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein gekommen:Marlies Solnar, Amadeus Degen, Wolfgang Schmenner, Gerhard Falk, Christine Eich, Ehepaar Kästner, Ehepaar Kuhl, EhepaarTöpfer, Ehepaar Beilborn,Es gab viel zu erzählen, es wurde gelacht und auch über ernste Themen gesprochen und nebenbei gut gegessen und getrunken.Wir saßen in einem separaten Raum, in dem an den Wänden Fotos von Bruno Paoletti hingen. Er ist ein Marburger Künstler mit italienischen Wurzeln, s. Links unten.Über die Planungen für das Jahr 2018 wurde ebenfalls gesprochen, wir werden uns am 26. Januar zum ersten Stammtisch 2018 treffen. Genaueres wird an dieser Stelle bekannt gegeben.Info über Bruno Paoletti: