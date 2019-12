Heute heißt es bei uns: ihr Kinderlein kommet ... im Backhaus Hassenhausen

Am heutigen 4. Advent, fand im Backhaus von Hassenhausen, eingeladen und organisiert von Familie Hummel, gemeinsam mit dem Kirchenvorstand, bei knisterndem Feuer, frisch gebackenen Plätzchen, eine Märchenstunde für die Kinder des Dorfes statt. In wunderschöner Weise wusste der Erzählkünstler Philipp Layer, mit musikalischer Unterstützung seiner Begleitung, die Kinder mit seinen Geschichten zu verzaubern. Immer wieder wurde zwischendurch gemeinsam gesungen. Besonders spannend wurde die Spontangeschichte, die nach gemeinsamen Sammeln von Wörtern , die den Kindern zum Thema Frieden in den Sinn kamen und nach und nach aus dem Hut gezogen wurden, und somit den Verlauf der Geschichte bestimmten. Die Weihnachtsgeschichte rundete die gemeinsam verbrachte Stunde im weihnachtlichen dekoriertem Backhaus ab.