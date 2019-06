Glückstour 2019 landet in Marburg am Landratsamt

Heute am Nachmittag landete die diesjährige Glückstour in Marburg am Landratsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Von Limburg kommend trafen die Radfahrer gegen 16 Uhr am Kreishaus ein und wurden von einer großen Menschenmenge begrüßt.Die Landrätin Frau Kirsten Fründt ist die letzten Kilometer auf dem Rad mitgefahren, was alle Besucher in großes Erstaunen versetzte. MIt großem Beifall wurde die Radlergruppe vor dem Kreishaus emfangen. Begrüßungsworte von dem Vorsitzenden der Schornsteinfeger Hessen, Herrn Stehl, von der Landrätin Frau Kirsten Fründt, von Herrn Ralf Heibrok, Organisator der Glückstour 2019, von Herrn Norbert Böth, Schornsteinfegermeister und lokaler Mitorganisator aus Ebsdorf, eröffneten den Empfang. Erklärungen über den Zweck der Glückstour schlossen sich an und es wurden verschiedene Spendenschecks an die versch. Empfänger übergeben. Insgesamt werden an 70 Institutionen bundesweit, jeweils 3000 € gespendet.Einzelspender aus der Region übergaben ihre Spenden an die Glückstour-Organisatoren.Vor dem Kreishaus gab es Versorgung mit Essen und Trinken, gesponsert von heimischen Unternehmen.Die Tour wird Morgenfrüh weiterfahren über Frankenberg bis nach Bad Driburg und endet in Rostock.