Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Artikel 5:

Zu meiner großen Überraschung war heute morgen mein Beitrag»Causa Corona: Wer ruft zuerst "Die Kaiserin ist nackt?"« nicht mehr auf den Servern von myheimat aufzurufen.Per E-Mail erklärte mir das myheimat-Team, dass auf Grund von Hinweisen zu Verstößen gegen die AGB durch mich, diese Maßnahme notwendig und gerechtfertigt sei.Derzeit bastle ich an einem offenen Brief, in dem ich mich mit der Begründung für die Löschung gründlich auseinandersetzen werde.(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.Ich bin mir keiner Schuld bewusst!