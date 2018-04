Familientreffen am Oberhäuser Backhaus in Dreihausen

oder auch als Dreihäuser Dorfnamevom Brückeberg.Etwa 50 Personen - alles Kinder und Beigefreite sowie Enkel - aus München, Augsburg, Freiburg, Aachen, Oldenburg, Berlin, Pforzheim, Staufenberg und natürlich aus Dreihausen, treffen sich zum Familienfest in Dreihausen im Bürgerzentrum. Zwischen zwei und achtzig Jahren sind alle Jahrgänge vertreten.Hier im Backhaus wurde von einem Mitglied der Familien, Brot und Schmieselskuchen gebacken und vor Ort an die Familienmitglieder zum Verzehr angeboten. Der Kuchen sollte warm gegessen werden, da schmeckt er am besten. Die zwanzig Brotlaibe werden gegen eine Spende an die Interessierten verkauft.Von dem Erlös sollen die Kosten der Veranstaltung gedeckt werden, der Überschuss geht an eine humanitäre Hilfsaktion in Nepal, die von Wilfried Moderer seit Jahren betreut wird.