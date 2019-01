Erinnerung: myHeimat-Stammtisch am 24.01.2019 auf dem Frauenberg

Erinnerung

myHeimat-Stammtisch

24.01.2019

Frauenberg bei Marburg i.H.

Volker Beilborn hat dazu eingeladen.Bereits vor 1900 war der Frauenberg mit gleichnamiger Siedlung ein beliebtes Ausflugziel.Die Motive der Ansichtskarte stammen aus den letzten Tagen des 19. Jahrhundert. Das bekannte Ausflugsziel Seebode war noch nicht gebaut.Das nächste Marburger myHeimat-Treffen findet am "Gedenktag der sozialen Kommunikationsmittel" am 24.01.2019 auf dem Frauenberg in der ehemaligen Restauration und Pension Heuser, heute Debelius, ab 17:30 Uhr statt.Alle die sich vorher noch sportlich betätigen wollen können gemeinsam ab 15:15 Uhr den Berg zur Ruine hochrennen und dort die Aussicht auf die vielleicht bis dahin winterliche Landschaft genießen. Aber, es ist auch möglich Ski oder Schlitten mitzubringen; vielleicht liegt ja bis dahin genug Schnee.Ob der Initiator dieses Marburger myHeimat-Treffen (wegen der fast überwiegenden kommunizierenden bisherigen Teilnehmer mit Handy, Tablett, Laptop oder PC) mit Absicht auf den "Gedenktag der sozialen Kommunikation" gelegt hat, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden.