8. Viper - Fahrer - Treffen vom 13. bis 15. September 2021 in Wilhelmshaven

ein, dem Heimschiff der. So wurde unverabredet der Beginn des Treffens auf Sonntag, 12. September vorverlegt. Damit stand noch ein weiterer Tag zur freien Verfügung. Den nutzte man auf die eine oder andere Weise. Die Einen besichtigten die umfangreichen baulichen Veränderungen der Stadt Wilhelmshaven und deren Häfen per pedes. Zum Beispiel die Neubauten von vermutlich Eigentumswohnungen auf dem Gelände unseres früheren Stützpunktes an deroder das neue B&B - Hotel am Banter See. Andere nutzten die Gelegenheit mit dem Auto an die ostfriesische Küste und die dortigen Sielhäfen zu fahren.Am Montag Abend stießen noch vier Kameraden der, vom Singliser See in Nordhessen zu uns, bei denen wir im letzten Jahr zu Gast waren. Unserer Organisator Hans hatte sie bei der Gelegenheit nach Wilhelmshaven eingeladen.Die ersten beiden ersten Tage endeten mit gemeinsamen Essen in unserem Stamm - Restaurantgegenüber des Atlantic - Hotels. Der dritte Tag wurde durch die gemeinsame Fahrt nachbestimmt. Der Höhepunkt war die Fahrt mit dem Fischkuttervon dort zu den Seehund - Bänken derund der anschließende Besuch der. Unterwegs wurde ein Demo - Fischen mit einem kleinen Schleppnetz durchgeführt, bei dem die Passagiere viele Fische, Krebse, Muscheln und sonstige Wattbewohner kennenlernen konnten.Der Wasserstand war inzwischen so niedrig, dass der Kutter beim Einlaufen in den Inselhafen seinen Kiel durch Schlick schieben musste. Auf der Insel gab es dann reichlich Zeit um den Puppenstuben ähnlichen Ort und ihre Strände zu erkunden. Einige wagten sich sogar bis zu den Knien in die Brandung, die an diesem Tag nicht allzu kräftig war. Als besonders angenehm empfunden wurde der geringe Verkehr, ausschließlich mit kleinen Elektrofahrzeugen.Sonne, Sonne, Sonne - den gesamten dritten Tag lang, der am Abend im Restaurantam Südstrand endete.