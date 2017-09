5. Seniorentreffen der Beiersdorf Senioren auf dem Frauenberg

zum Jahrestreffen und kleinem Programm am Dienstag, 12. 9., im RestaurantAus Nord-, West- und Süddeutschland kamen die Kollegen/innen zum Treffen nach Marburg und Umgebung. Leider mussten einige Kollegen aus gesundheitlichen oder anderen Gründen absagen, sodass der Kreis etwas kleiner war.Neben dem gemütlichen Beisammensein im Restaurant, wurde ein kleines Programm gemeinsam erlebt. Kurze Besichtigung und Rundgang am Marburger Schloss, noch regnet es etwas. Das Wetter wurde besser, der Himmel klarte aufFahrt zum, von einigen wurde der Turm bestiegen, um die schöne Aussicht auf die Stadt zu genießen. Die anderen machten eine kleine Pause im Turmcafé. Hier konnte man sich eine Bilderausstellung von Liesel Haber anschauen.Über die Dörfer ging es in dendort traf man sich zum Kaffeetrinken imhier war für die Frauen Gelegenheit, einige schöne Dinge zu erwerben.Nach einer Ruhepause, wurde der Abend beim Abendessen mit angeregter Unterhaltung beschlossen. Am Donnerstag, nach dem Frühstück, traten alle wieder die Heimreise an.Leider war das Wetter nicht ganz so freundlich, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber das hat der guten Stimmung nicht geschadet, ein nächstes Treffen wird voraussichtlich im nächsten Jahr stattfinden.Die folgenden Impressionen zeigen das Treffen mit vielen Facetten. https://youtu.be/pv6FRk8Icz0 . . . auf dem Turm stürmte es kräftig.