4. VIPER - Fahrer -Treffen vom 29.09. bis 01.10.2017

des Marinemuseums Wilhelmshaven, am Samstag. Der KFK Nordwind fuhr 60 Jahre im Dienste der Deutschen Marine (früher Bundesmarine). Kein anderes Schiff bzw. Segelschiff tat länger seinen Dienst bei der Deutschen Marine.Begleitet wurde diedes Wilhelmshaven - Sailing - Cup (ehemals JadeWeserPortCup).Mangels Wind fand die Begleitfahrt unter Motor statt. Trotzdem war der Törn für alle Viperkameraden, deren Frauen und den sechs Gästen von derein besonderes Erlebnis. Die Marinekameraden aus Borken waren extra für diesen Törn in der Nacht zuvor angereist.Nach dem Passieren der, eine der ältesten (über 100 Jahre alt) und größten Drehbrücken Europas, führte der Törn durch die Schleuse derund den gleichnamigen Marinestützpunkt hinaus auf den Jadebusen. Vorbei an den neuen Verladebrücken des Jade - Weser - Port und vorbei den Ölpiers.Bereits am Freitag fand der traditionelle Kameradschaftsabend imstatt. Das Hotel Kaiser (eine empfehlenswerte Adresse!) wurde als Quartier gewählt, weil die "Arcona", das schwimmende Kameradschaftsheim der Marinekameradschaft Wilhelmshaven, lange vor unserer Anfrage ausgebucht war.Nach dem Kameradschaftsabend wurde vom Oberdeck deraus, das Höhenfeuerwerk über dem Großen Hafen bestaunt. Es wurde unmittelbar vor unseren Augen von der Wiesbadenbrücke aus abgefeuert.Nach dem Törn mit dem KFK Nordwind wurde dieund die dort festgemachtenbesichtigt.Der erlebnisreiche Tag endete im Restaurantbei leckeren Fischgerichten. Auch das hat inzwischen Tradition.Ein ausgiebiges, gemeinsames Frühstück am Sonntagmorgen im Hotel Kaiser beendete das Treffen, mit der festen Verabredung für das kommende Jahr auf der "Arcona". Die Arcona wurde inzwischen für 2018 gebucht.Als Termin wurde das Wochenendevereinbart.Am Viper - Fahrer - Treffen interessierte melden sich gerne beim Autor des Berichts.