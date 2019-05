2. Militärfahrzeugtreffen In Dreihausen, Werk II

Allerlei Miltärfahrzeuge sind zu bestaunen, aus vielen Bundesländern sind die Besitzer mit ihren Fahrzeugen angereist, um hier auszustellen und mit Gleichgesinnten Austausch zu halten, Kameradschaftsabend inbegriffen. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt.Ehemalige Soldaten geben Auskunft über ihre Auslandseinsätze, z. B. in Bosnien, Kosovo oder Afghanistan und Mali.Die Reservistenkameradschaft Ebsdorfergrund hat die Organistion übernommen und sich viel einfallen lassen, um den Aufenthalt für die Aussteller und Besucher so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Bevölkerung ist eingeladen, nicht nur zu schauen, sondern auch um sich über die BW zu informieren und ein Bild zu machen von der Notwendigkeit der Bundeswehr in diesen Zeiten.