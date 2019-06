1. Marburger Wandernacht

Marburg : Elisabethkirche |





"Wandern mit allen Sinnen"



für Groß und Klein - Kinder ab 8 Jahre dürfen in Erwachsenenbegleitung mitkommen.



Die Wanderung startet zum Sommeranfang am Freitag, den 21. Juni 2019 um 21.45 Uhr (Sonnenuntergang) an der Elisabethkirche, Hauptportal. Die max. Zahl der. Teilnehmer*innen soll 25 nicht überschreiten-



Von dort aus geht es zum Naturfreundehaus (Steinkautenhütte) in der Marbach - auch über einen Barfußpfad - unterwegs sind wir mucksmäus-chen still und lauschen in den Wald hinein.



Um ca. 23.00 Uhr kommen wir beim Lagerfeuer an und bleiben dort bis Mitternacht. Rückankunft an der E.- Kirche ist ca. 00.30 Uhr am 22. Juni 2019. Für die Rückfahrt steht ein Bus zur Verfügung.



Für Vorsichtige haben wir auch ein dickes Seil dabei damit wir uns nicht in der Dunkelheit verlieren. Taschenlampen dürfen nur im Notfall ver-wendet werden. Helle Kleidung ist von Vorteil. Bitte Rucksackverpflegung nicht vergessen.



Eine Anmeldung ist erforderlich bei Inge Sturm, Tel.: 06421-2521,

E-Mail: sturmrun1@freenet.de