Vandalismus am Kaiser-Wilhelm-Turm - Spiegelslustturm - Turm-Pavillon

Einer der Hintergründe dieser Vorgänge dürfte nach unserer Einschätzung sein, dass die Aussichtsterrasse am Spiegelslustturm zunehmend für nächtliche Zusammenkünfte von unbekannten Besuchern genutzt wird, die die Örtlichkeit Turmterrasse für ungestörte Treffs entdeckt haben. Dies wiederum dürfte vermutlich im Zusammenhang mit den im Stadtbereich geltenden coronabedingten Versammlungsverboten stehen.Wir sind ziemlich ratlos, wie der Entwicklung von ja durchaus zu erwartenden weiteren Schäden zu begegnen ist und würden Sie bitten, einen Aufruf in Ihren Zeitungsmeldungen zu veröffentlichen - mit der Anfrage, ob Besucher der Aussichtsterrasse des Kaiser-Wilhelms-Turmes in den Abendstunden etwas von diesen zerstörerischen Vorgängen bemerkt haben.Mit freundlichem Gruß,Carin GötzfriedMObiLO e.V. - Vorsitzende