Saisonbeginn im Polizeioldtimer Museum Marburg am 23. April

Erster Öffnungstermin | Neuzugang und Oldie-Fahrradausstellung

Die Frühlingsgefühle steigen so langsam und viele Oldtimer sind zwischenzeitlich schon unterwegs, auch einige Polizeioldies. Die zwischenzeitlich auf Hochglanz gebrachten Polizeioldtimer aus dem 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum in Marburg laden für, zur Besichtigung ein. Es ist endlich wieder so weit, das Marburger Museum öffnet erstmals wieder in der Zeit von 11 bis 17 Uhr seine Pforten, derEinen wahrhaft sehenswerten Auszug aus der mobilen Kulturgeschichte der Polizei in Deutschland bietet das schon ausgezeichnete Marburger Museum seinen Besuchern. Zwischenzeitlich können dortbesichtigt werden.Gleich zu Beginn können wir einenpräsentieren, eineWeiterhin gibt es an diesem Sonntag noch etwas Außergewöhnliches zu bewundern. Die Freunde des Radrennsports aus Cyriaxweimar zeigen überund Restaurationsbilder auf dem Museumgelände. Natürlich stehen die Zweiradfans auch für Fachinfos bereit.Zum Verweilen trägt außerdem das schöne Vereinsheim bei, denn dort gibt es neben Würstchen und Getränken auch Kaffee auch selbstgemachten Kuchen, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Ein Besuch lohnt sich!Zum Öffnungstermin haben sich außerdem auch wieder einige Besuchergruppen mit ihren liebevoll gepflegten Oldies angemeldet, diese bieten dann noch einen zusätzlichen Augenschmaus.Diesind der 21. Mai, 25. Juni, 13. August (mit Sommerfest), 10. Sept. und 15. Oktober. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße 69 in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei.Infos über das Museum mit vielen Bildern sowie einer Anfahrtsskizze findet man unter www.polizeioldtimer.de und auf Facebook