Polizeioldtimer Museum präsentiert am Sonntag, 25. Juni, weiteren Neuzugang

Zum diesjährigen dritten Museumstag kann das 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum in Marburg am Sonntag, 25. Juni einen weiteren Neuzugang vorstellen.Zudem haben Interessierte In der Zeit von 11 bis 17 Uhr nochmals vor der Sommerpause die Möglichkeit die fast 90 Polizeioldies bewundern zu können und dies kostenlos.Mehr dazu unter: w ww.polizeioldtimer.de und auf Facebook