Polizeioldtimer Museum öffnete am 21. Mai

Zum Motto des Museumstages: „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!”

Manta-Freunde Mittelhessen schauen vorbei

Mit dem diesjährigen zweiten Museumstag beteiligt sich das 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum in Marburg am Sonntag, 21. Mai, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, am Internationalen Museumstag.tragen sicherlich auch die historischen Polizeifahrzeuge aus dem einzigartigen Marburger Museum bei.Alleine in Hessen beteiligen sich über 200 Museen, die mit Veranstaltungen und besonderen Aktionen für die Besucher öffnen. So auch das Polizeioldtimer Museum in Marburg, das nicht nur einen Auszug aus der mobilen Kulturgeschichte der Polizei in Deutschlands bietet, nein, dieses einzigartige Marburger Museum präsentiert seinen Besuchern auch fast 90 historische Polizeifahrzeuge der besonderen Art.So stehen neben Motorrädern auch gepanzerte Sonderwagen und Wasserwerfer zur Besichtigung bereit. Sogar ein Schwimmwagen gehört zu diesen automobilen Kulturgütern.Sicherlich ein Kult-Fahrzeug, der Opel Manta, hier ein Archivbild vom Typ A - einige sind am Sonntag im Polizeioldtimer Museum zu bewundernZudem hat zum Int. Museumstag ein Oldtimer-Club sein Kommen angekündigt, bis zu 15 Opel Mantas der Manta-Freunde Mittelhessen können um die Mittagszeit zusätzlich auf dem Museumsgelände besichtigt werden.Der Eintritt ist auch diesmal frei!Mehr unter: www.polizeioldtimer.de und auf den Facebookseiten unter: https://www.facebook.com/Polizeioldtimermuseum